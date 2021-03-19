Взрыв газа в Химках стал причиной гибели ребенка и взрослого

Пожар потушен.



Химки. Московская область. На месте взрыва в подмосковных Химках обнаружили мертвого ребенка в возрасте 3 лет. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Таким образом, число погибших в девятиэтажке увеличилось до двух человек. Ранее сотрудники МЧС нашли тело взрослого. Еще одного ребенка, находившегося в пострадавшей квартире, удалось спасти, ему 12 лет.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, 19 марта в 10:24 поступила информация о хлопке в доме №16 по улице Зеленая в Химках. На момент прибытия пожарных горели квартиры на 8 и 9 этажах. Между ними обрушились перекрытия. К 11 часам пожар был локализован на площади 12 кв. м. В 11:30 открытый огонь удалось потушить.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС, причиной взрыва стал бытовой газ. Речь идет либо о неисправности оборудования, либо об утечке, рассказал агентству информированный источник.

По факту трагедии начала проверку прокуратура Подмосковья.

UPD: позднее в Минздраве Московской области сообщили о 3 погибших и 4 пострадавших в результате взрыва.