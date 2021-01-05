Более 18 тыс жителей Тверской области остались без электричества

Свет отключили в 1028 населенных пунктах.

Тверь. Тверская область. Более 18 000 жителей Тверской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил RT во вторник, 5 декабря.

Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре министерства энергетики России, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 1028 населённых пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов (около 18 720 человек)», — заявили в Минэнерго страны.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлекли 90 бригад, состоящих из 346 специалистов и 128 единиц спецтехники.