Наиболее активного сторонника схимонаха Сергия арестовали в Екатеринбурге

Всеволод Могучев отказался повиноваться полиции.

Екатеринбург. Свердловская область. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 5 суток административного ареста стороннику бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволоду Могучеву. Как пишет «Интерфакс» , решение было вынесено вечером 29 декабря.

Ранее в полиции на Могучева составили протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Активист находился в Среднеуральском женском монастыре, когда правоохранители задержали там лишенного сана отлученного от церкви бывшего схиигумена и схимонаха Сергия, ныне мирянина Николая Романова.

Тот захватил обитель в июне при поддержке сторонников из числа духовенства и казаков. Часть монахинь вместе с игуменьей покинула монастырь , часть (порядка 150 женщин) осталась. В ночь на 29 декабря полицейские задержали Романова и отправили в Москву . В столице суд арестовал бывшего клирика на 2 месяца в связи с возбуждением против него уголовных дел по 3 статьям.

Всеволода Могучева также задержали и увезли в Екатеринбург. В суде ему стало плохо, была вызвана скорая помощь.