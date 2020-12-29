За шпионаж в пользу Молдавии Карину Цуркан отправили на 15 лет в колонию

Также у бывшего топ-менеджера «Интер РАО» конфисковали 656 млн рублей.



Москва. Бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили за шпионаж в пользу Молдавии к 15 годам колонии общего режима. Процесс шел в Мосгорсуде в закрытом режиме, пишет «Интерфакс»

Кроме того, у осужденной конфисковали более 656 млн рублей, изъятые в ходе следствия. Их признали полученными в результате преступной деятельности.

По версии следствия, в 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности Молдавии сведения по поставке электроэнергии из России на территорию Украины. При этом она с 2004 года за вознаграждение сотрудничала с молдавскими спецслужбами под конспиративным псевдонимом «Карла». Кроме того, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии. Летом 2018 года ее арестовали.

Вину Цуркан не признала. Гособвинение просило назначить ей 18 лет колонии. По словам адвоката Ивана Павлова, приговор будет обжалован.