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Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенный в России контент

17:58, 17 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенный в России контент
17:58, 17 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#суд\n#штрафы\n#экстремизм\n#поисковые запросы\n#Роскомнадзор\n#Google
Фото: pixabay.com
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Поисковик выдавал ссылки на экстремистские материалы.

Москва. Корпорации Google придется выплатить 3 млн рублей в российский бюджет. К такому штрафу приговорил компанию мировой суд Таганского района Москвы, пишет РБК.
Как рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, причиной послужила выдача в поиске информации, которая запрещена в России.
В частности, Google обвинили по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»).
По данным Роскомнадзора, в среднем из выдачи поисковика не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент - сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.
Ранее тот же суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей по той же статье, причем повторно. В сентябре 2020 года эти деньги были организацией выплачены.
17:58, 17 декабря, 2020
Евгений Кандаков
132
0
#суд\n#штрафы\n#экстремизм\n#поисковые запросы\n#Роскомнадзор\n#Google