Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенный в России контент

Поисковик выдавал ссылки на экстремистские материалы.



Москва. Корпорации Google придется выплатить 3 млн рублей в российский бюджет. К такому штрафу приговорил компанию мировой суд Таганского района Москвы, пишет РБК

Как рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук, причиной послужила выдача в поиске информации, которая запрещена в России.

В частности, Google обвинили по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»).

По данным Роскомнадзора, в среднем из выдачи поисковика не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент - сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием.

Ранее тот же суд оштрафовал Google на 1,5 млн рублей по той же статье, причем повторно. В сентябре 2020 года эти деньги были организацией выплачены.