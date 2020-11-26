Ущерб от ледяного шторма в Приморье предварительно оценили в 266 млн рублей

Окончательную сумму назовут по завершении аварийных работ.



Владивосток. Приморский край. Новую оценку ущерба, который нанесла Приморью длительная непогода, назвали в правительстве края. Предварительно эта цифра может составить не менее 266 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Окончательную сумму озвучат после окончания восстановительных работ. 25 ноября власти края оценивали ущерб в 250 млн рублей.

Напомним, с 19 ноября из-за циклона в регионе установилась ветреная погода с обильными осадками, временами переходящими в ледяной дождь. Без электроснабжения оставались около 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. Утром 26 ноября без света оставались 15 тыс. жителей Приморья. Временами не ходил электротранспорт, нарушалось междугороднее сообщение.

На пике циклона отопления лишились свыше 48 тыс. человек, водоснабжения - более 221 тыс. жителей Владивостока и Артема. Власти края объявили региональный режим ЧС. Восстановительные работы с участием сил МЧС и Минобороны продолжаются до сих пор.

Из федерального бюджета Приморью пообещали выделить помощь в размере около 700 млн рублей.