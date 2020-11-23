Актеру Павлу Прилучному в драке повредили лицо

До больницы звезда сериала «Мажоры» смог добраться самостоятельно.



Москва. Артиста, телеведущего и продюсера Павла Прилучного избили в Москве. Актер находится в одной из столичных клиник, пишет «Российская газета» со ссылкой на «КП».

У Прилучного диагностировали перелом лицевой кости черепа. До больницы он смог добраться самостоятельно. Прибывшим по вызову врачей полицейским артист пояснил, что на него напали. Другие подробности пока неизвестны. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

Отметим, Павел Прилучный в подростковом возрасте занимался боксом, был кандидатом в мастера спорта России.

33-летний артист, телеведущий и продюсер больше всего известен участием в сериале «Мажоры» 2014 года.

В последнее время много шума наделал его развод с актрисой Агатой Муцениеце, после которого, по данным «КП», Павел начал злоупотреблять алкоголем. Сообщается, что из-за этого уже не раз отменялись съемки фильмов, в которых занят артист.