В Москве ограбили коттедж борющегося с лейкемией миллиардера Тинькова

Ущерб оценили примерно в 1 млн рублей.



Москва. Неизвестный злоумышленник побывал в московском коттедже предпринимателя Олега Тинькова. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, «домушник» проник в помещение 3 или 4 августа. При этом он отжал пластиковые двери и взломал два сейфа. Из них пропали вещи стоимостью более 1 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

О незаконном проникновении в дом сообщила горничная, обнаружившая следы пребывания вора. По ее словам, собственники жилья находятся в Великобритании.

Как сообщали СМИ, в настоящее время миллиардер Олег Тиньков проходит реабилитацию после операции по пересадке костного мозга. Он перенес ее в Лондоне в начале июля. Ранее у бизнесмена обнаружили лейкемию.