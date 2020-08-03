Центр Читы остался без воды из-за обрушения котлована

Причиной аварии специалисты назвали размыв грунта ливневыми потоками.



Чита. Забайкальский край. В Чите во время земляных работ обрушился котлован, в результате чего был перекрыт действующий канализационный коллектор диаметром в 1 метр. Авария произошла в районе улиц Амурской – Журавлева, сообщает пресс-служба городской администрации.

От водоснабжения пришлось отключить значительную часть центра краевой столицы: от Северного микрорайона в границах улиц Красной Звезды, Шилова, Тимирязева, Новобульварной до улицы Журавлева.

По словам технического директора АО «Водоканал-Чита» Романа Логушева, инцидент произошел из-за размыва грунта ливневыми стоками. Специалисты отмечают, что ремонт будет непростым, поскольку диаметр коллектора большой и очень много стоков. Тем не менее, последствия аварии обещают устранить в кратчайшие сроки.

В социальные объекты уже доставляют воду. К жилым домам воду начнут подвозить с 18:00 по графику.