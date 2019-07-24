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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,3 млн гектар

13:25, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,3 млн гектар
13:25, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#экономика\n#лес\n#власть и чиновники\n#Сибирь\n#пожар
Фото: pixabay.com
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Большую часть из них не тушат ввиду экономии.

Красноярск. В Красноярском крае огнём охвачено около 850 тыс. гектар леса, в Иркутской области — 448 тыс. гектар. Такие данные со ссылкой на региональный «Лесопожарный центр» приводит Росбалт.

Почти 1,1 млн гектар находятся в зоне контроля, нo огонь не тушат по решению региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин пояснил, что ради экономии средств Рослесхоз предписал не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики. При этом чиновник признал, что в 2019 году масштаб пожаров большой, поэтому необходимо наращивать противопожарную группировку.

Отметим, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае уже распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край. В Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области установили «режим чёрного неба» для сокращения выбросов промышленных предприятий.

13:25, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
708
0
#экономика\n#лес\n#власть и чиновники\n#Сибирь\n#пожар

 

 

 


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