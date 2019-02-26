В Сургуте госпитализировали младенца, которого бортпроводник уронил на трап

«Победа» готова в полном объеме оплатить лечение.

Сургут. ХМАО. Бортпроводник авиакомпании «Победа» выронил 5-месячную девочку из люльки, когда нёс ее по трапу. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел после приземления рейса «Махачкала-Сургут» во вторник, 26 февраля.

Младенца госпитализировали, по предварительной информации, с переломом носа. Мать ребенка находится в «психологическом шоке».

Отмечается, что авиакомпания в полном объеме компенсирует все расходы, связанные с лечением. Перевозчик начал внутреннее расследование.

Следователи уральского СУ на транспорте СКР начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба органа. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.