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Власти Санкт-Петербурга назвали причину обрушения корпуса ИТМО

09:31, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:31, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Санкт-Петербург\n#университет\n#обрушение
Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу/ТАСС
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В здании велись ремонтные работы.

Санкт-Петербург. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о причине обрушения второго корпуса университета ИТМО. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, причиной происшествия стало нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций во время ремонта.

«Известны те, кто занимался подрядными работами, остальное даст следствие», - сказал Кириллов.

Для предотвращения повторного обрушения в здании установили 60 подпорок.

Напомним, в субботу, 16 февраля, в корпусе Санкт-Петербургского госуниверситета информационных технологий, механики и оптики обрушились перекрытия. В груду обломков превратились 5 этажей. В происшествии никто не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Руководство вуза попросило провести экспертизы еще в трех корпусах. В связи с этим 18 и 19 февраля также отменили занятия в корпусах 1,3 и 4.

09:31, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
94
0
#Санкт-Петербург\n#университет\n#обрушение

 

 

 


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