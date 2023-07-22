Глазовский пединститут переименовали в инженерно-педагогический университет

Глазов. Удмуртия. ГГПИ переименовали в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени Владимира Короленко, ГИПУ, Короленковский университет. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Институт получил статус университета приказом Минпросвещения России от 26 июня 2023 года. Осуществлена процедура государственной регистрации нового устава.

Пресс-служба университета заявила, что новый статус показывает признание заслуг вуза в сфере образования, науки и международной деятельности.

«Развитие инженерного образования на базе педагогического вуза — это и требование времени, и наша стратегическая миссия, так как мы находимся в городе присутствия Росатом. В партнерстве с Чепецким механическим заводом, Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» и Росатомом будем готовить квалифицированные инженерные кадры», — рассказала ректор университета Янина Чиговская-Назарова.

Также она отметила, что обучение инженерным специальностям является только одной из многих линий развития вуза как университета.

Напомним, что в 2022 году Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию переименовали в Удмуртский государственный аграрный университет.