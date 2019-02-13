В Новокузнецке полыхает мусорный завод регоператора

На месте работают 48 спасателей и 12 единиц техники.

Новокузнецк. Кемеровская область. Мусоросортировочный завод регионального оператора горит в Новокузнецке. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного ГУ МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. м

Возгорание началось в 7:44 (мск) в среду, 13 февраля. Со стихией борются 48 спасателей при помощи 12 единиц техники.

В ООО «Эко Ленд», которому предприятие принадлежит, сообщили, что происшествие не повлияет на вывоз отходов. Отмечается, что из строя вышла часть технологического оборудования.