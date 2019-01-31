Пьяный пассажир открыл стрельбу в московском метро

Правоохранители возбудили дело.

Москва. На станции «Домодедово» в московском метро один из пассажиров открыл стрельбу. Об этом пишет «РГ».

Как рассказали газете в пресс-службе управления внутренних дел на метрополитене, 25-летний злоумышленник в вестибюле беспричинно начал стрелять в воздух из пистолета 4,5 мм калибра. После прошел через турникеты, где стал угрожать сотруднику службы безопасности.

Мужчину схватили полицейские. Вероятно, он был пьян.

Против стрелка возбудили уголовное дело об угрозе убийством и хулиганстве. Он пообещал явиться в отдел.