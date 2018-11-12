СМИ опубликовали видео нападения леопарда на 4-летнюю девочку в цирке

Животное и ребенок «встретились» в узком месте фойе.

Москва. Камера видеонаблюдения засняла момент нападения четырехмесячного леопарда на 4-летнюю девочку в фойе цирка на Цветном бульваре в Москве. Кадры опубликовал РЕН ТВ.

Камера засняла, как навстречу дрессировщику с хищником на поводке идет группа детей с родителями. Малыши отходят к стене от хищника, однако в узком месте, когда кошку почти вывели из помещения, леопард напал на ребенка.

Напомним, животное разодрало свитер ребенка и оставила на теле несколько царапин. Нескольким детям после инцидента потребовалась психологическая помощь.

В пресс-центре цирка отметили, что дикую кошку вели на специальном поводке, который позволяет быстро реагировать в экстренной ситуации.

«Дрессировщик сработал молниеносно, он набросился на леопарда», — сообщил руководитель пресс-центра Юрий Никулин.

По его словам, хищник отреагировал на резкое движение девочки. Дрессировщику вынесли выговор.