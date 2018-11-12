Леопард напал на 4-летнюю девочку в фойе московского цирка

Дикая кошка разорвала свитер ребенка.

Москва. В фойе московского цирка на Цветном бульваре на 4-летнюю девочку напал леопард. Об этом пишет «МК».

По информации издания, когда группа детей с родителями стояли в ожидании экскурсии за кулисы, мимо них в фойе прошли два дрессировщика: один вел небольшого тигра, второй на поводке держал 4-месячного леопарда. По словам очевидцев, хищники были без намордников и в «мягких» ошейниках.

В один момент леопард накинулся на стоящую в толпе девочку. Дрессировщик некоторое время не мог оттянуть его от ребенка, поэтому хищник успел разодрать свитер и оставить на шее и теле ребенка несколько царапин.

Сейчас маленькой зрительнице предстоит пройти курс уколов от бешенства, многим детям из группы потребовалась психологическая помощь.

Следователи начали доследственную проверку, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Следователи выяснят обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Напомним, ранее СМИ писали об еще одном нападении хищных кошек на детей в цирке. 4-летняя девочка из Кубани впала в кому после нападения львицы. С рваными ранами лица и другими травмами ребенка доставили в больницу.