Против замглавы отдела борьбы с экстремизмом ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело

Мужчину подозревают в пытках током.

Черкесск. Карачаево-Черкесия. В отношении замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело. Об этом пишет RT.

Житель Карачаево-Черкесской Республики обратился в полицию с заявлением о пытках, в том числе электрическим током, которые применили к нему правоохранители. Он утверждает, что среди сотрудников был и замглавы отдела.

На теле потерпевшего обнаружили кровоподтёки и следы контакта с проводником тока.