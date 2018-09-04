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Против замглавы отдела борьбы с экстремизмом ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело

18:45, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
18:45, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
584
0
#МВД\n#полиция\n#пытки\n#Карачаево-Черкесия
584
0

Мужчину подозревают в пытках током.

Черкесск. Карачаево-Черкесия. В отношении замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело. Об этом пишет RT.

Житель Карачаево-Черкесской Республики обратился в полицию с заявлением о пытках, в том числе электрическим током, которые применили к нему правоохранители. Он утверждает, что среди сотрудников был и замглавы отдела.

На теле потерпевшего обнаружили кровоподтёки и следы контакта с проводником тока.

18:45, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
584
0
#МВД\n#полиция\n#пытки\n#Карачаево-Черкесия

 

 

 


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