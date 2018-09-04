На Ставрополье мужчина украл со стройки башенный кран

Злоумышленник четыре дня разрезал конструкцию.

Ставрополь. Ставропольский край. На Ставрополье 31-летний местный житель украл башенный грузоподъемный кран. Ущерб составил 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Злоумышленник оказался сотрудником строительной организации. Он решил, что спецтехника на заброшенной стройке никому не принадлежит. В течение четырех дней мужчина резал конструкцию, после чего сдал её на металлолом.

Полицией возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража»).