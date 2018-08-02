В Туле задержали кота-наркокурьера

В ошейнике животного правоохранители нашли гашиш и амфетамин.







Тула. Тульская область. В Туле правоохранители задержали кота с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Так, полицейским поступил сигнал о том, что неизвестные собираются пронести в одну из колоний наркотики, а в качестве переносчика будут использовать кота, который живет на территории колонии.

Незадолго до случившегося один из заключенных, освободившись из учреждения, забрал кота с собой и отдал знакомым. Те изготовили для него ошейник, в который спрятали 5,79 г гашиша и 1,56 г амфетамина.

После этого они планировали выпустить кота рядом с колонией.

В результате оперативных мероприятий сотрудники задержали 32-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. У подозреваемых изъяли весы, пакет с веществом растительного происхождения, 10 г амфетамина и 20 г спайса.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228.1 УК России («Незаконный сбыт наркотических средств»).