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Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
14:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
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#обыски\n#Москва\n#отставка\n#уголовное дело\n#Роскосмос\n#госизмена
Фото: www.facebook.com/dmitry.payson
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Мероприятия прошли в рамках уголовного дела о госизмене.

Москва. Дмитрий Пайсон ушел с поста директора исследовательско-аналитического центра «Роскосмос». Об этом сообщают «Известия».

Ранее, 20 июля, в научном центре прошли обыски. Оперативные мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Следственные действия проводятся в связи с передачей информации о гиперзвуковых ракетах за рубеж.

Известно, что Пайсон был знаком с подозреваемыми, однако сам он не имел доступа к секретной информации.

14:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
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#обыски\n#Москва\n#отставка\n#уголовное дело\n#Роскосмос\n#госизмена

 

 

 


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