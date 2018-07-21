Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

Мероприятия прошли в рамках уголовного дела о госизмене.

Москва. Дмитрий Пайсон ушел с поста директора исследовательско-аналитического центра «Роскосмос». Об этом сообщают «Известия».

Ранее, 20 июля, в научном центре прошли обыски. Оперативные мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Следственные действия проводятся в связи с передачей информации о гиперзвуковых ракетах за рубеж.

Известно, что Пайсон был знаком с подозреваемыми, однако сам он не имел доступа к секретной информации.