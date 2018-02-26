За хищения на космодроме «Восточный» экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман проведет в тюрьме 12 лет

Суд посчитал, что он превысил свои полномочия и причинил ущерб в 5 млрд рублей.

Хабаровск. За хищения при строительстве космодрома «Восточный» экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман проведет в тюрьме 12 лет. Как пишет РБК, решение вынес дальневосточный окружной военный суд.

Предпринимателя признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ. По решению суда он отправится в колонию общего режима, а также выплатит штраф в 1,5 млн рублей.

Помимо Юрия Хризмана, судья вынес приговор другим участникам процесса. Его сын Михаил Хризман проведет в тюрьме 5,5 лет. Главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин отправится в колонию на 7 лет, а бывший вице-спикер законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов – на 6 лет.

Напомним, по делу о хищениях Хризман проходил в качестве обвиняемого. Являясь генподрячиком, вместо того, чтобы строить объекты, с помощью полученных по 11 госконтрактам денег он погасил кредиты «Дальспецстроя».

Уголовное дело было возбуждено в 2014-2015 годах. По итогам слушаний суд посчитал, что Хризман вместе с другими фигурантами дела превысил свои полномочия, тем самым причинив ущерб в 5 млрд рублей.