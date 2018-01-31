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      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      09:55, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:55, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      915
      0
      #драка\n#Иосиф Сталин\n#Шевченко\n#Сванидзе\n#радио\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      915
      0

      Журналисты не сошлись во мнении о том, можно ли считать сталинизм болезнью.

      Москва. Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина. Как пишет Газета.ру, драка произошла накануне вечером в студии радиостанции «Комсомольская правда».  

      По информации СМИ, историк и телеведущий были приглашены на эфир для обсуждения политики Иосифа Сталина. В частности, вопроса о том, можно ли считать ли сталинизм болезнью.    

      Во время дискуссии выяснилось, что они придерживаются совершенно разных взглядов. Во время эфира Шевченко утверждал, что сталинизм нужно рассматривать с точки зрения истории, как науки. Однако Сванидзе настаивал на том, что это «заразная» болезнь, и обвинял оппонента в том, что тот беспричинно защищает «отца народов», хотя раньше никогда не был сталинистом.  

      В конечном итоге известный журналист и общественный деятель перешли на личные оскорбления. Поддавшись эмоциям, Николай Сванидзе встал с кресла и ударил поднявшегося следом Максима Шевченко. Через секунду телеведущий нанес историку ответный удар, от которого тот упал в угол студии. Прекратили драку между ними три человека из съемочной группы радиостанции.  

      Шевченко подрался со Сванидзе на Радио КП

      Впоследствии Сванидзе отказался от помощи сотрудников «Комсомольской правды» и покинул студию. Шевченко же находился в помещении еще несколько минут.  

      Комментируя инцидент, Николай Сванидзе подчеркнул, что считает себя виноватым в том, что не сдержал эмоций и перешел в рукопашную. Однако извиняться перед оппонентом он не намерен. 

      В свою очередь Максим Шевченко сообщил, что считает себя противником того, чтобы обсуждения и дискуссии доходили до драк. Но подчеркнул, что если человек распускает руки, пусть будет готовым к тому, что ему на это ответят тем же.

      09:55, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      915
      0
      #драка\n#Иосиф Сталин\n#Шевченко\n#Сванидзе\n#радио\n#происшествие

       

       

       

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