Журналисты не сошлись во мнении о том, можно ли считать сталинизм болезнью.

Москва. Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина. Как пишет Газета.ру, драка произошла накануне вечером в студии радиостанции «Комсомольская правда».

По информации СМИ, историк и телеведущий были приглашены на эфир для обсуждения политики Иосифа Сталина. В частности, вопроса о том, можно ли считать ли сталинизм болезнью.

Во время дискуссии выяснилось, что они придерживаются совершенно разных взглядов. Во время эфира Шевченко утверждал, что сталинизм нужно рассматривать с точки зрения истории, как науки. Однако Сванидзе настаивал на том, что это «заразная» болезнь, и обвинял оппонента в том, что тот беспричинно защищает «отца народов», хотя раньше никогда не был сталинистом.

В конечном итоге известный журналист и общественный деятель перешли на личные оскорбления. Поддавшись эмоциям, Николай Сванидзе встал с кресла и ударил поднявшегося следом Максима Шевченко. Через секунду телеведущий нанес историку ответный удар, от которого тот упал в угол студии. Прекратили драку между ними три человека из съемочной группы радиостанции.

Впоследствии Сванидзе отказался от помощи сотрудников «Комсомольской правды» и покинул студию. Шевченко же находился в помещении еще несколько минут.

Комментируя инцидент, Николай Сванидзе подчеркнул, что считает себя виноватым в том, что не сдержал эмоций и перешел в рукопашную. Однако извиняться перед оппонентом он не намерен.

В свою очередь Максим Шевченко сообщил, что считает себя противником того, чтобы обсуждения и дискуссии доходили до драк. Но подчеркнул, что если человек распускает руки, пусть будет готовым к тому, что ему на это ответят тем же.