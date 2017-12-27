Полиция разыскивает нарушителей, прорвавшихся через российско-финскую границу в микроавтобусе

Машину нашли вскоре брошенной, личности злоумышленников установлены.

Торфяновка. Ленинградская область. Группа злоумышленников пересекла российско-финскую границу без прохождения таможенного контроля. В настоящее время их разыскивает полиция, сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В частности, известно, что в ночь на среду, 27 декабря, на одном из пунктов пропуска через госграницу России в Ленинградской области, водитель микроавтобуса совместно с пассажиром вытолкнули из машины таможенника. После этого, сбив шлагбаум, нарушители скрылись на машине.

Спустя некоторое время их автомобиль был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка. Личности нарушителей установлены. Их поиски ведутся сейчас полицией в Выборгском районе Ленинградской области.