Секретарь Совбеза рассказал, жители каких стран «минировали» Россию телефонными звонками

По словам Николая Патрушева, за осень этого года было зарегистрировано 2,5 тысячи ложных сигналов о терактах.

Москва. В Совете безопасности России поделились информацией о телефонных «террористах», в течение осени 2017 года организовавших шквал звонков о якобы заложенных повсюду минах.

Как рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, о ложных терактах сообщали из США, Турции и Японии, а также с Украины, пишет RT. В целом злоумышленники «заминировали» более 2,5 тысяч объектов в разных городах страны от Москвы до Владивостока.

Подавляющее большинство звонков с «предупреждениями» о заложенной взрывчатке поступало из-за рубежа посредством IP-телефонии, отметил Патрушев.

Напомним, ранее сообщалось, что виновниками волны телефонных «терактов» могли быть клиенты нелегального оператора связи, действовавшего в 6-и регионах России. Также в правоохранительных органах высказывались подозрения, что организаторами «минирования» могли быть злоумышленники с Украины.