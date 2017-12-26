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      Секретарь Совбеза рассказал, жители каких стран «минировали» Россию телефонными звонками

      16:16, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:16, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      299
      0
      #эвакуация\n#телефония\n#телефонный звонок\n#террористы\n#взрывчатка
      Фото: pixabay.com
      299
      0

      По словам Николая Патрушева, за осень этого года было зарегистрировано 2,5 тысячи ложных сигналов о терактах.  

      Москва. В Совете безопасности России поделились информацией о телефонных «террористах», в течение осени 2017 года организовавших шквал звонков о якобы заложенных повсюду минах. 

      Как рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев, о ложных терактах сообщали из США, Турции и Японии, а также с Украины, пишет RT. В целом злоумышленники «заминировали» более 2,5 тысяч объектов в разных городах страны от Москвы до Владивостока. 

      Подавляющее большинство звонков с «предупреждениями» о заложенной взрывчатке поступало из-за рубежа посредством IP-телефонии, отметил Патрушев. 

      Напомним, ранее сообщалось, что виновниками волны телефонных «терактов» могли быть клиенты нелегального оператора связи, действовавшего в 6-и регионах России. Также в правоохранительных органах высказывались подозрения, что организаторами «минирования» могли быть злоумышленники с Украины.

      16:16, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      299
      0
      #эвакуация\n#телефония\n#телефонный звонок\n#террористы\n#взрывчатка

       

       

       

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