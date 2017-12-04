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      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      16:24, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:24, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      428
      0
      #терроризм\n#МВД\n#полиция\n#телефония\n#происшествие
      Фото: кадр оперативной съемки МВД
      428
      0

      Ими могут быть создатели нелегального оператора связи, действовавшего в 6-и регионах.  

      Москва. К валу звонков о якобы заминированных зданиях, прокатившемуся по всей России осенью 2017 года, могут быть причастны создатели либо клиенты нелегального оператора мобильной связи. Злоумышленников, осуществлявших противоправный бизнес в 6-и регионах России, задержали в Москве, сообщает официальный портал МВД. 

      Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, за умеренную плату «умельцы» предоставляли незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи. При этом они не регистрировались в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не имели лицензии на право оказания услуг связи. На протяжении нескольких лет злоумышленники действовали на территории Москвы, Подмосковья, Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского краев.   

      По словам Ирины Волк, во время звонка идентификатор вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров злоумышленников, что способствовало использованию данного сервиса при совершении различного рода противоправных действий, в том числе заведомо ложных сообщений о терактах. 

      В настоящее время личности нелегальных «телефонистов» установлены, сами они задержаны и дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

      Напомним, ранее выдвигались версии о том, что волну ложных сообщений о терактах создают неизвестные злоумышленники из-за рубежа, возможно, с территории Украины.

      16:24, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      428
      0
      #терроризм\n#МВД\n#полиция\n#телефония\n#происшествие

       

       

       

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