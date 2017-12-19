В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

По предварительным данным, он подозревается в махинациях с земельными участками.

Нижний Новгород. В столице Нижегородской области задержали заместителя председателя областного законодательного собрания Олега Сорокина. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат заксобрания Владимир Буланов.

По информации агентства, одного из крупных бизнесменов региона подозревают в махинациях. «По моей информации, Сорокин задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сорокин — один из крупнейших представителей бизнес-сообщества и налогоплательщик. Для всех нас, бизнесменов, это является полной неожиданностью. Я, так же будучи бизнесменом, глубоко разочарован» - сообщил депутат.

Отмечается, что правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев. В нижегородском законодательном собрании задержание Сорокина прокомментировать отказались, заявив, что у них нет официальной информации.