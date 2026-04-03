Ижевск. Удмуртия. Русский драматический театр Удмуртии представит спектакль «Школа жён» (16+) на V Всероссийском моножанровом театральном фестивале «Комедiя-ФЕСТ», который пройдёт в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня 2026 года. Об этом «Сусанину» сообщили в учреждении культуры.

Афиша юбилейного, пятого фестиваля «Комедiя-ФЕСТ» традиционно объединит конкурсные спектакли и программу специальных гостей. В этом году на фестиваль было прислано 124 заявки из 77 городов России и ближнего зарубежья. В конкурсную афишу фестиваля экспертный совет и оргкомитет выбрали девять спектаклей из разных городов России, от Архангельска до Сухума.

Постановку спектакля «Школа жён» по комедии Жана Батиста Мольера на ижевской сцене осуществила режиссёр из Санкт-Петербурга Галина Зальцман. В главной роли — лауреат «Золотой маски», заслуженный артист России Юрий Малашин.

В 2023 году на II фестивале «Комедiя-ФЕСТ» спектакль Русского драматического театра Удмуртии «Давай поедем в Уналашку» был очень высоко оценен жюри и получил Приз зрительских симпатий.