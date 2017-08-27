«Илья Муромец» сел на мель в Ярославской области

На борту пассажирского теплохода находятся 130 пассажиров.

Ярославль. «Илья Муромец» сел на мель в районе города Мышкин Ярославской области. Как сообщает RT, на борту пассажирского теплохода находятся 130 пассажиров.

«Теплоход, предположительно, туристический, сел на мель ночью в районе Мышкина. На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа», — рассказал представитель МЧС.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, теплоход не получил серьёзных повреждений корпуса.

К месту происшествия направлен буксир.