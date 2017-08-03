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      Помещенный под домашний арест министр спорта Оренбуржья спас тонувшую девушку

      16:40, 03 августа, 2017
      Новичок
      16:40, 03 августа, 2017
      Новичок
      268
      0
      #чиновники\n#герои\n#суд\n#Оренбуржье\n#спасение
      Фото: pixabay.com
      268
      0

      Трагедия едва не произошла на реке Урал.  

      Оренбург. Спасением утопающих отличился министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов. Между тем по данным «Интерфакса», совершивший героический поступок чиновник на минувшей неделе был осужден.  

      Как написала в сообществе «Оренбург онлайн» ВКонтакте жительница города Татьяна Мазалова, Олег Пивунов спас ее 18-летнюю дочь Дарью, едва не утонувшую в реке Урал.  

      Между тем упомянутый женщиной гражданин в настоящее время находится под домашним арестом. 27 июля Центральный районный суд Оренбурга признал Пивунова виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовал на 400 тысяч рублей, а также лишил его права занимать должности на госслужбе в течение года. Приговор в силу пока не вступил. Также Пивунова судили за растрату, но по этой статье оправдали.  

      Тот факт, что судимый чиновник спас девушку, подтвердила агентству адвокат Пивунова Юлия Баглай. По ее словам, домашний арест не запрещает приговоренному к данной мере пресечения ежедневные прогулки длительностью до часа. Во время такого променада вечером в среду, 2 августа, министр увидел утопающую и вытащил ее из воды. Добавим, по словам адвоката, на период следствия от должности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Пивунова отстранили, но не уволили.

      16:40, 03 августа, 2017
      Новичок
      268
      0
      #чиновники\n#герои\n#суд\n#Оренбуржье\n#спасение

       

       

       

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