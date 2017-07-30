Авария произошла около пяти часов утра по местному времени.

Саратов. В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали. Как сообщает L!fe, авария произошла около пяти часов утра по местному времени.

Автобус следовал по маршруту Тбилиси-Екатеринбург.

№По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, который от удара опрокинулся», - говорится в сообщении.

L!fe также пишет, что сам предполагаемый виновник ДТП погиб. Из 36 человек, находившихся в автобусе, травмы различной степени тяжести получили 12 человек, но госпитализация потребовалась лишь шестерым.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники скорой медицинской помощи и полиция. Обстоятельства аварии устанавливаются.