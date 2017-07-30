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      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      10:04, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:04, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      340
      0
      #ДТП\n#Саратовская область\n#авария\n#Саратов\n#происшествие
      Фото: vk.com/saratov_24
      340
      0

      Авария произошла около пяти часов утра по местному времени.

      Саратов. В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали. Как сообщает L!fe, авария произошла около пяти часов утра по местному времени.

      Автобус следовал по маршруту Тбилиси-Екатеринбург.

      №По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, который от удара опрокинулся», - говорится в сообщении.

      L!fe также пишет, что сам предполагаемый виновник ДТП погиб. Из 36 человек, находившихся в автобусе, травмы различной степени тяжести получили 12 человек, но госпитализация потребовалась лишь шестерым.

      Сейчас на месте ДТП работают сотрудники скорой медицинской помощи и полиция. Обстоятельства аварии устанавливаются.

      10:04, 30 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      340
      0
      #ДТП\n#Саратовская область\n#авария\n#Саратов\n#происшествие

       

       

       

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