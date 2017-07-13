7 человек погибли во время крупного пожара в пригороде Санкт-Петербурга

По данным СМИ, в Колпино сгорел производственный ангар по производству плитки.

Санкт-Петербург. Во время крупного пожара в Колпино погибли 7 человек. Сгорел производственный ангар по производству плитки одного из предприятий, пишет телеканал НТВ.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, также частично обрушилась кровля здания. Возгорание быстро ликвидировали, однако под завали обнаружили тела семи человек. По предварительным данным, погибшие являлись гражданами Узбекистана, работающими в ангаре, где производилась тротуарная плитка.

В настоящее время идет расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются личности погибших.