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      «Ангарскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве еще 60 женщин

      13:42, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      13:42, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #преступления\n#наказание\n#убийство
      Фото: irk.sledcom.ru
      69
      0

      Бывший милиционер Михаил Попков за 20 лет совершил около 84 убийств.

      Ангарск. Россия. «Ангарскому маньяку» предъявили новое обвинение. Михаил Попков обвиняется в совершении еще 60 убийств, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области.

      Бывший милиционер за 20 лет совершил не менее 84 преступления в Иркутске, Иркутском районе, Ангарске, Ангарском районе, в Усолье-Сибирском и Усольском районе.

      Возраст убитых женщин – 16-40 лет. Социальный статус и положение в обществе у всех разные.

      Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы в январе 2015 года за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин. Правоохранители продолжили работу по делу и выявили еще 60 преступлений.

      В ходе расследования Попков дал признательные показания. Установлен истинный мотив его преступной деятельности. Эксперт-сексолог пришел к выводу, что у Попкова обнаруживается гомицидомания с садистскими элементами (непреодолимое влечение к убийствам – прим. ред.).

      Силовики допросили более 900 свидетелей, проверили более 100 показаний, данных на месте, произвели эксгумацию 20 тел потерпевших с помощью системы скрытых координат, более 200 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил более 300 томов.

      13:42, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      69
      0
      #преступления\n#наказание\n#убийство
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