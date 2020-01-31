Компания «Триколор» пока не будет запускать производство собственных сериалов

Об этом сообщил заместитель генерального директора по контентной политике компании Николай Орлов на пресс-конференции во время выставки CSTB-2020 Telecom & Media.
Москва. В июле 2019 года «Триколор» сообщил о запуске подразделения, которое займется производством сериалов. Однако от этих планов пока было решено отказаться, так как «Рынок сейчас достаточно перегрет, многие компании, в том числе и из интернета начали производство собственного контента, что ведет к удорожанию его создания для всех игроков рынка», отметил Николай Орлов.
Сейчас компания намерена сосредоточиться на производстве эксклюзивного контента внутри своей экосистемы в виде событийных pop-up каналов .
Во время пресс-конференции на выставке CSTB.Telecom&Media’2020 заместитель генерального директора «Триколора» по стратегическому и операционному маркетингу Андрей Нестеров назвал планы компании на текущий год «Борьбой за контентное предложение».
«В ближайшие полтора-два года мы планируем войти в топ-3 онлайн-кинотеатров по выручке», - сообщил Андрей Нестеров. Он напомнил о том, что работа онлайн-кинотеатра стартовала в октябре 2019 года и до конца 2020 года компания намерена получить несколько миллионов пользователей своего ОТТ-сервиса.
"Триколор" делает акцент на развитие базы пользователей своего онлайн-кинотеатра и всей платформы, у которой уже более 1,2 млн пользователей, что больше конкурирующего предложения от «Ростелекома», чей сервис «Wink» набрал пока лишь 1 млн пользователей (об этом сообщила Диана Самошкина, вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком», во время пленарного круглого стола "Глобальная экосистема видеосмотрения»)
Общая база клиентов компании «Триколор» (НАО "Национальная спутниковая компания») по итогам 2019 года составила 12,23 млн. Из них больше 10 млн - абоненты HD-телевидения, более 125 тыс. - UHD-подписчики и свыше 1,2 млн - пользователи ОТТ. Компания является лидером рынка спутникового вещания в России.
ОТТ (аббр. от англ. Over the Top) — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Получить контент (фильмы/сериалы/передачи/каналы) провайдера можно не только через специальную приставку с приложением-сервисом, но и через обычный интернет-браузер, имея действующую подписку.