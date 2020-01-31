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Компания «Триколор» пока не будет запускать производство собственных сериалов

19:00, 31 января, 2020
Алексей Мокрушин
Компания «Триколор» пока не будет запускать производство собственных сериалов
19:00, 31 января, 2020
Алексей Мокрушин
150
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#телевидение\n#телеком\n#Триколор
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Об этом сообщил заместитель генерального директора по контентной политике компании Николай Орлов на пресс-конференции во время выставки CSTB-2020 Telecom & Media.

Москва. В июле 2019 года «Триколор» сообщил о запуске подразделения, которое займется производством сериалов. Однако от этих планов пока было решено отказаться, так как «Рынок сейчас достаточно перегрет, многие компании, в том числе и из интернета начали производство собственного контента, что ведет к удорожанию его создания для всех игроков рынка», отметил Николай Орлов.

Сейчас компания намерена сосредоточиться на производстве эксклюзивного контента внутри своей экосистемы в виде событийных pop-up каналов .

 

Во время пресс-конференции на выставке CSTB.Telecom&Media’2020 заместитель генерального директора «Триколора» по стратегическому и операционному маркетингу Андрей Нестеров назвал планы компании на текущий год «Борьбой за контентное предложение». 

«В ближайшие полтора-два года мы планируем войти в топ-3 онлайн-кинотеатров по выручке», - сообщил Андрей Нестеров. Он напомнил о том, что работа онлайн-кинотеатра стартовала в октябре 2019 года и до конца 2020 года компания намерена получить несколько миллионов пользователей своего ОТТ-сервиса.

 

"Триколор" делает акцент на развитие базы пользователей своего онлайн-кинотеатра и всей платформы, у которой уже более 1,2 млн пользователей, что больше конкурирующего предложения от «Ростелекома», чей сервис «Wink» набрал пока лишь 1 млн пользователей (об этом сообщила Диана Самошкина, вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком», во время пленарного круглого стола "Глобальная экосистема видеосмотрения»)

 

Общая база клиентов компании «Триколор» (НАО "На­цио­наль­ная спут­ни­ковая ком­па­ния») по итогам 2019 года составила 12,23 млн. Из них больше 10 млн - абоненты HD-телевидения, более 125 тыс. - UHD-подписчики и свыше 1,2 млн - пользователи ОТТ. Компания является лидером рынка спутникового вещания в России.

 

ОТТ (аббр. от англ. Over the Top) — метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Получить контент (фильмы/сериалы/передачи/каналы) провайдера можно не только через специальную приставку с приложением-сервисом, но и через обычный интернет-браузер, имея действующую подписку.

19:00, 31 января, 2020
Алексей Мокрушин
150
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#телевидение\n#телеком\n#Триколор

 

 

 


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