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Глава Роскосмоса анонсировал новую российскую концепцию освоения Луны

19:00, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#космос\n#Дмитрий Рогозин\n#Москва\n#Роскосмос\n#Луна
Фото: wikipedia.org
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Свое видение проекта представит Академия наук и научно-технический совет госкорпорации.

Москва. Глава Роскосмоса Дмитрий Рагозин заявил, что в течение двух недель в России представят новую концепцию освоения Луны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы сейчас ждем предложения от Академии наук (РАН) и научно-технического совета «Роскосмоса» в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне», — сказал он.

По словам Рогозина, перед страной стоит более масштабная задача, в сравнении с целями американцев в 1970-е годы.

 «России предстоит не просто высадиться на Луне, но создать там полноценную посещаемую базу», — добавил глава корпорации.

19:00, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1193
0
#космос\n#Дмитрий Рогозин\n#Москва\n#Роскосмос\n#Луна

 

 

 


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