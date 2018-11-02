Глава Роскосмоса анонсировал новую российскую концепцию освоения Луны

Свое видение проекта представит Академия наук и научно-технический совет госкорпорации.

Москва. Глава Роскосмоса Дмитрий Рагозин заявил, что в течение двух недель в России представят новую концепцию освоения Луны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы сейчас ждем предложения от Академии наук (РАН) и научно-технического совета «Роскосмоса» в ближайшее время. В ближайшие две недели они должны выйти на нас и представить свое видение работ по Луне», — сказал он.

По словам Рогозина, перед страной стоит более масштабная задача, в сравнении с целями американцев в 1970-е годы.

«России предстоит не просто высадиться на Луне, но создать там полноценную посещаемую базу», — добавил глава корпорации.