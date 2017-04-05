Российские ученые создали «вечные» нанопломбы

Они навсегда избавят зубы от кариеса.

Москва. Российские ученые разработали пломбы, которые позволят навсегда забыть о кариесе. Эффект был достигнут за счет добавления особого наноматериала, сообщает телеканал «Мир».

Один из участников проекта Яков Карасенков отметил: «Эта разработка является, по сути, технологической революцией в стоматологии. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов».

Наноматериал создан на основе частиц оксидов титана, железа, цинка и других металлов. Он уничтожает практически все известные бактерии, которые влияют на развитие кариеса. Ученые отмечают, что для этого достаточно малой концентрации наноматериала.

Старые пломбы даже из дорогостоящих материалов со временем стачивают и разрушаются из-за воздействия еды, воды и микробов. Наноразработка сделает пломбу практически вечной.