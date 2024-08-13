С 1 сентября автомобилистам придется поменять содержимое аптечек

Москва. Новые требования по составу автомобильных аптечек для оказания первой помощи начнут действовать в России с 1 сентября. Что именно должно в них быть, передает «Рен ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

В частности, с 1 сентября в аптечке должны будут находиться медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное изотермическое одеяло, а также две пары ножниц – хирургических и общего назначения.

Новые требования принял 31 мая 2024 года Минздрав России. Приказ ведомства вступит в силу 1 сентября. Однако допускается использование укомплектованных до указанной даты аптечек до истечения их срока годности. Заменить их нужно будет самое позднее 1 сентября 2027 года.