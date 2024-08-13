Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

С 1 сентября автомобилистам придется поменять содержимое аптечек

17:03, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
С 1 сентября автомобилистам придется поменять содержимое аптечек
17:03, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Россия\n#автомобили\n#Минздрав\n#аптека\n#лекарства\n#медицинская помощь\n#автомобилисты
Фото: pxhere.com
104
0

Однако допускается использование ранее приобретенных средств до истечения их срока годности.

Москва. Новые требования по составу автомобильных аптечек для оказания первой помощи начнут действовать в России с 1 сентября. Что именно должно в них быть, передает «Рен ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

В частности, с 1 сентября в аптечке должны будут находиться медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, марлевый бинт, лейкопластырь, спасательное изотермическое одеяло, а также две пары ножниц – хирургических и общего назначения.

Новые требования принял 31 мая 2024 года Минздрав России. Приказ ведомства вступит в силу 1 сентября. Однако допускается использование укомплектованных до указанной даты аптечек до истечения их срока годности. Заменить их нужно будет самое позднее 1 сентября 2027 года.

 

17:03, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Россия\n#автомобили\n#Минздрав\n#аптека\n#лекарства\n#медицинская помощь\n#автомобилисты