В России отменили повторный ПЦР-тест для тех, кто лечится от ковида дольше семи дней

Москва. В России отменили повторный ПЦР-тест на коронавирус для тех, кто лечится от ковида дольше семи дней. Как передаёт канал «Стопкоронавирус.Удмуртия», об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора.

Отметим, что, если пациент лечится менее семи дней, то его выпишут после получения одного отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем через три дня после получения положительного.

Если же лечение пациента с ковидом идёт дольше семи дней, то для выписки ему не понадобится контрольный отрицательный тест.