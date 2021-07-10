Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

В Краснодаре озвучили штрафы для непривитых от коронавируса отдыхающих

10:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
В Краснодаре озвучили штрафы для непривитых от коронавируса отдыхающих
10:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
60
0
#Краснодар\n#Кубань\n#вакцинация\n#туристы\n#туризм\n#отдых
Фото: commons.wikimedia.org
60
0

Приехавшему туристу нужно вакцинироваться в течение трех дней после заселения.

Краснодар. Краснодарский край. Власти Краснодарского края ввели штрафы для непривитых туристов. Об этом сообщает администрация региона.
Так, сумма составляет 30 тыс. рублей. Те, кто по какой-то причине не успели вакцинироваться, могут это сделать в больницах Кубани. На это им дается 3 дня с момента приезда в край. 
Как пишет Российская Газета со ссылкой на Ростуризм, туристы активно отменяют забронированные в Кранодарский край туры на август. 
10:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
60
0
#Краснодар\n#Кубань\n#вакцинация\n#туристы\n#туризм\n#отдых