В Краснодаре озвучили штрафы для непривитых от коронавируса отдыхающих

Приехавшему туристу нужно вакцинироваться в течение трех дней после заселения.

Краснодар. Краснодарский край. Власти Краснодарского края ввели штрафы для непривитых туристов. Об этом сообщает администрация региона

Так, сумма составляет 30 тыс. рублей. Те, кто по какой-то причине не успели вакцинироваться, могут это сделать в больницах Кубани. На это им дается 3 дня с момента приезда в край.