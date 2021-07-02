Российских металлургов попросили поделиться техническим кислородом с медиками

Необходимого для дыхания газа не хватает больным коронавирусом.



Москва. Новая вспышка коронавирусной инфекции в России привела к дефициту кислорода в больницах. В связи с этим первый замминистра промышленности Василий Осьмаков на совещании 1 июля попросил металлургические компании сократить потребление технического кислорода при производстве стали, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Сэкономленный на сталелитейном производстве кислород планируется отдать в клиники, где лечат больных COVID-19. Также металлургов и производителей технических и медицинских газов попросили собрать информацию об уровне производства и потребления кислорода.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил промышленному ведомству до 30 июня принять меры по созданию необходимого запаса кислорода в медучреждениях.

Третья волна распространения коронавирусной инфекции началась в России в июне. Она может быть связана с проникновениям в страну новых штаммов, в частности индийского («дельта» и «дельта плюс»). 1 июля в России по данным оперативного штаба зафиксировали суточный прирост числа заболевших в 23 543 пациента, а летальных исходов за сутки произошло 672. Последняя цифра является антирекордом с начала пандемии, первая – с 17 января 2021 года.

Добавим, Минпромторг уже второй раз обращается к металлургам за кислородом для больниц. Ранее подсчитать запасы газа сталеваров просили осенью 2020 года на фоне второй волны коронавируса.