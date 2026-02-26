Закрыть
Промышленный парк «Индустриальный» в Воткинске добавили в реестр Минпромторга России

#Воткинск\n#Удмуртия\n#Минпромторг
Источник фото: t.me/lashkarev
Теперь ему доступны государственные субсидии и новые возможности для развития.

Воткинск. Удмуртия. Расположенный в Воткинске промышленный парк «Индустриальный» вошёл в реестр индустриальных (промышленных) парков Минпромторга России. Об этом сообщил в соцсетях министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Также в реестр внесли управляющую компанию промышленного парка. 

Виктор Лашкарёв отметил, что парк «Индустриальный» уже сформировал устойчивую промышленную экосистему. Сейчас на его территории размещаются предприятия-резиденты, которые реализуют собственные производственные проекты. 

Предприятия развивают производства, формируют рабочие места и расширяют объёмы выпуска продукции, тем самым повышая промышленный потенциал Удмуртии. В 2025 году резиденты парка «Индустриальный» создали 20 новых рабочих мест и отгрузили продукцию общей стоимостью более 1,2 млрд рублей.

Благодаря тому, что промышленный парк вошёл в реестр Минпромторга, ему открываются широкие перспективы для развития и привлечения новых резидентов. Помимо этого, становятся доступны государственные меры поддержки — субсидии на инфраструктуру и налоговые преференции. 

