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В нескольких регионах России в тестовом режиме запускается онлайн-продажа рецептурных лекарств

12:40, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
В нескольких регионах России в тестовом режиме запускается онлайн-продажа рецептурных лекарств
12:40, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Россия\n#здравоохранение\n#бизнес\n#лекарства
Фото: unsplash.com
122
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В дальнейшем их онлайн-продажу могут запустить и на территории всей страны.

Санкт-Петербург. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время Петербургского международного экономического форума заявила, что в нескольких регионах России в тестовом режиме запускается продажа рецептурных лекарств через интернет. Об этом пишут «Известия»

По словам чиновника, в дальнейшем онлайн-продажу таких препаратов могут запустить и на территории всей страны. О каких именно регионах идёт речь — не уточняется. 

«Известия» отмечают, что 2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дало возможность несетевым аптекам и онлайн-магазинам заниматься продажей нерецептурных лекарств с 1 сентября 2021 года. В мае 2020 года в России разрешили продавать препараты через интернет. Тогда это делать могли лишь сетевые аптеки, имеющие по всей стране не менее 10 точек. 

12:40, 05 июня, 2021
Андрей Бирюков
122
0
#Россия\n#здравоохранение\n#бизнес\n#лекарства