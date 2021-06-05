В нескольких регионах России в тестовом режиме запускается онлайн-продажа рецептурных лекарств

В дальнейшем их онлайн-продажу могут запустить и на территории всей страны.

Санкт-Петербург. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время Петербургского международного экономического форума заявила, что в нескольких регионах России в тестовом режиме запускается продажа рецептурных лекарств через интернет. Об этом пишут «Известия».

По словам чиновника, в дальнейшем онлайн-продажу таких препаратов могут запустить и на территории всей страны. О каких именно регионах идёт речь — не уточняется.

«Известия» отмечают, что 2 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое дало возможность несетевым аптекам и онлайн-магазинам заниматься продажей нерецептурных лекарств с 1 сентября 2021 года. В мае 2020 года в России разрешили продавать препараты через интернет. Тогда это делать могли лишь сетевые аптеки, имеющие по всей стране не менее 10 точек.