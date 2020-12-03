Новый год без туристов: в Санкт-Петербурге ужесточили коронавирусные требования на праздники

Одной из причин послужил скандал с концертами Басты.



Санкт-Петербург. Деятельность предприятий общепита и проведение концертов ограничат в новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Цель - снизить привлекательность города для туристов на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, пишет «Интерфакс»

«Не надо в этом году к нам приезжать», - заявил чиновник и призвал петербуржцев встретить Новый год дома в кругу семьи, без корпоративов и банкетов. Он также указал на то, что одной из причин «завинчивания гаек» послужил скандальный концерт рэпера Басты в Ледовом дворце.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели дополнительные ограничительные меры по коронавирусу на время празднования Нового года.

В частности, с 4 декабря в городе ужесточаются требования к проведению мероприятий с численностью зрителей более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятиям общепита разрешается принимать посетителей только 6:00 до 19:00. На период с 30 декабря по 3 января рестораны и кафе будут полностью закрыты.

Кроме того, с 30 декабря по 10 января в Санкт-Петербурге не будут пускать посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты, а также запретят проведение в помещениях любых мероприятий с численностью более 50 человек.