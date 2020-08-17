В Минпросвещения уточнили порядок ношения масок учителями в школах с 1 сентября

Решения об этом будут приниматься на уровне регионов, заявили в ведомстве.



Москва. В пресс-службе Минпросвещения не подтвердили наличие предписания об обязательном ношении с 1 сентября школьными учителями защитных масок. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее информация об этом появилась во время горячей линии Минпросвещения. Однако, как разъяснили позднее в пресс-службе ведомства, решения о том, необходимо ли учителям пользоваться индивидуальными средствами защиты от коронавирусной инфекции, будут приниматься на региональном и муниципальных уровнях. Все будет зависеть от эпидемической ситуации на местах, уточнили в Минпросвещения.

Добавим, ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ношение масок в наступающем учебном году не будет обязательным для преподавателей вузов.