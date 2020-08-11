Российские вузы откроют двери для студентов 1 сентября

При этом без масок на лекции разрешат являться только преподавателям.



Москва. Учебный год в большинстве вузов России начнется 1 сентября в очной форме. Об этом доложил президенту Владимиру Путину на совещании 11 августа министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в учебных заведениях будут строго соблюдаться меры санитарной безопасности, разработанные Роспотребнадзором, подчеркнул глава Минобрнауки.

В частности, для студентов на лекциях и семинарах ношение масок станет обязательным. Без этих средств индивидуальной защиты допускается находиться преподавателям на лекциях, а также учащимся во время занятий творческой направленности. Физкультура будет проходить на свежем воздухе.

Кроме того, во всех вузах будет регулярно проводиться измерение температуры у студентов, а в помещениях – дезинфекция воздуха. Студентам с хроническими заболеваниями предложат индивидуальные учебные планы. Сотрудники вузов из группы риска смогут работать дистанционно.

Также Валерий Фальков отметил, что студентов-иностранцев к учебе допустят после 14-дневного карантина и тестирования на коронавирус.