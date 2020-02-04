В Россельхознадзоре призвали не бояться летучих мышей из Китая

Достоверных данных о передаче коронавируса от животных человеку нет.



Москва. Заразиться коронавирусной инфекцией от животных, в том числе от летучих мышей из Китая, невозможно. Об этом заявила замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене, пишет «Интерфакс».

Депутаты Госдумы на заседании профильного комитета спросили у нее, нет ли опасности от перелета китайских летучих мышей в Россию и заражения ими местных сородичей.

На сегодняшний день достоверных данных о передаче коронавируса от животных человеку нет, подчеркнула Швабаускене. Хотя нет и сведений о полной невозможности такого, признала представитель Россельхознадзора.

С 30 января Россельхознадзор временно ограничил ввоз из Китая в Россию всех видов экзотических и декоративных животных в качестве меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции, уточнила Швабаускене.

Напомним, по мнению ряда специалистов, возбудитель опасного заболевания является комбинацией двух коронавирусов, один из которых - от летучей мыши, а другой - от змей (ленточный крайт и кобра).

Между тем инфекция продолжает распространяться: по последним данным, в КНР от последствий заражения новым типом коронавируса умерли уже 425 человек. Общее количество заболевших жителей КНР составило 20 438.