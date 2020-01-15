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В Роспотребнадзоре рассказали о «летящем» из Африки новом вирусе птичьего гриппа

11:19, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
В Роспотребнадзоре рассказали о «летящем» из Африки новом вирусе птичьего гриппа
11:19, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#птицы\n#заболевание\n#инфекция\n#птичий грипп
Фото: pixabay.com
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От него уже пострадали птицеводы Восточной Европы, угроза нависла над нашей страной.

Москва. Перелетные птицы могут занести в Россию новый штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Случаи заражения им отмечены в Венгрии, Польше и Словакии, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, вспышки заболеваемости этим вирусом ликвидировали еще весной 2019 года. Случаи продолжали отмечать лишь в Нигерии и ЮАР.

Однако затем вирус вновь проявил себя в Восточной Европе. Как предполагают ученые, причиной послужили климатические аномалии, которые вызвали раннюю миграцию птиц. В частности, не исключено, что вирус «прилетел» из Африки с птицами через Черное море.

В Роспотребнадзоре в связи с этим опасаются возможности заражения птиц и свиней в юго-западных регионах нашей страны. Существует также теоретическая возможность мутации вируса, в результате которой он станет опасен и для человека. Пока, впрочем, такой тенденции не отмечено, заявляют специалисты.

 

11:19, 15 января, 2020
Евгений Кандаков
46
0
#медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#птицы\n#заболевание\n#инфекция\n#птичий грипп

 

 

 


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