В Роспотребнадзоре рассказали о «летящем» из Африки новом вирусе птичьего гриппа

От него уже пострадали птицеводы Восточной Европы, угроза нависла над нашей страной.



Москва. Перелетные птицы могут занести в Россию новый штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Случаи заражения им отмечены в Венгрии, Польше и Словакии, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, вспышки заболеваемости этим вирусом ликвидировали еще весной 2019 года. Случаи продолжали отмечать лишь в Нигерии и ЮАР.

Однако затем вирус вновь проявил себя в Восточной Европе. Как предполагают ученые, причиной послужили климатические аномалии, которые вызвали раннюю миграцию птиц. В частности, не исключено, что вирус «прилетел» из Африки с птицами через Черное море.

В Роспотребнадзоре в связи с этим опасаются возможности заражения птиц и свиней в юго-западных регионах нашей страны. Существует также теоретическая возможность мутации вируса, в результате которой он станет опасен и для человека. Пока, впрочем, такой тенденции не отмечено, заявляют специалисты.