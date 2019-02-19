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«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

09:31, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:31, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
439
0
#здоровье\n#Иркутск\n#мама\n#беременность\n#ВИЧ\n#гибель младенца
Фото: pxhere.com
439
0

У женщины также был диагностировал вирус иммунодефицита.

Иркутск. Иркутская область. Суд Иркутска приговорил мать, допустившую смерть своей 5-месячной дочери, к году исправительных работ. Об этом пишет «Ъ».

Более года назад ВИЧ-инфицированная женщина родила малышку. Мало того, что мама отказывалась проходить курс лечения во время беременности, она запретила врачам брать анализы на наличие инфекции у ребенка, отрицая существование болезни. Медики пытались через суд добиться принудительного лечения, однако Фемида встала на сторону матери, так как диагноз не был подтвержден.

В феврале 2018 года малышка умерла от пневмоцистной пневмонии, развивающейся на фоне острого иммунодефицитного состояния.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Врачебный консилиум диагностировал у ребенка последнюю стадию развития ВИЧ-инфекции — СПИД.

Кроме исправительных работ, у матери буду удерживать 10% от зарплаты.

Женщина может обжаловать приговор.

09:31, 19 февраля, 2019
Дарья Снидкова
439
0
#здоровье\n#Иркутск\n#мама\n#беременность\n#ВИЧ\n#гибель младенца

 

 

 


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