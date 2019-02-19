«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

У женщины также был диагностировал вирус иммунодефицита.





Иркутск. Иркутская область. Суд Иркутска приговорил мать, допустившую смерть своей 5-месячной дочери, к году исправительных работ. Об этом пишет «Ъ».

Более года назад ВИЧ-инфицированная женщина родила малышку. Мало того, что мама отказывалась проходить курс лечения во время беременности, она запретила врачам брать анализы на наличие инфекции у ребенка, отрицая существование болезни. Медики пытались через суд добиться принудительного лечения, однако Фемида встала на сторону матери, так как диагноз не был подтвержден.

В феврале 2018 года малышка умерла от пневмоцистной пневмонии, развивающейся на фоне острого иммунодефицитного состояния.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Врачебный консилиум диагностировал у ребенка последнюю стадию развития ВИЧ-инфекции — СПИД.

Кроме исправительных работ, у матери буду удерживать 10% от зарплаты.

Женщина может обжаловать приговор.