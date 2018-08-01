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Кабардино-Балкария оказалась самым «здоровым» регионом России

11:24, 01 августа, 2018
Анна Торхова
11:24, 01 августа, 2018
Анна Торхова
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#здоровье\n#Карелия\n#Санкт-Петербург\n#Россия\n#Чечня\n#Кабардино-Балкария
Фото: pixabay.com
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Больше всего болезней эксперты зафиксировали в Алтайском крае.

Москва. Минздрав России назвал регионы, в которых зафиксировано меньше всего болезней. Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария, пишет RT.

В 2017 году в регионе на 100 тыс. жителей пришлось всего 95 473,8 заболеваний. Чуть ниже в списке расположились Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6) и Республика Тыва (115 621,4).

Самыми «больными» регионами в ведомстве назвали Алтайский край - 253 429,5 случаев заболевания, а также Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий автономный округ (230 700,8) и Карелию (230 371,7).

Напомним, по итогаи 2017 года Алтайский край также стал лидером рейтинга по числу пациентов, страдающих ожирением. 

11:24, 01 августа, 2018
Анна Торхова
194
0
#здоровье\n#Карелия\n#Санкт-Петербург\n#Россия\n#Чечня\n#Кабардино-Балкария

 

 

 


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