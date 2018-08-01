Кабардино-Балкария оказалась самым «здоровым» регионом России

Больше всего болезней эксперты зафиксировали в Алтайском крае.

Москва. Минздрав России назвал регионы, в которых зафиксировано меньше всего болезней. Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария, пишет RT.

В 2017 году в регионе на 100 тыс. жителей пришлось всего 95 473,8 заболеваний. Чуть ниже в списке расположились Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6) и Республика Тыва (115 621,4).

Самыми «больными» регионами в ведомстве назвали Алтайский край - 253 429,5 случаев заболевания, а также Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий автономный округ (230 700,8) и Карелию (230 371,7).

Напомним, по итогаи 2017 года Алтайский край также стал лидером рейтинга по числу пациентов, страдающих ожирением.