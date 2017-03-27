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      В России появится аналог лекарства от свиного гриппа

      16:30, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      16:30, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #Свиной грипп\n#Минобрнауки\n#лекарства
      Фото: pixabay.com
      83
      0

      На исследования планируют выделить 33 млн рублей.

      Москва. К 2019 году в России хотят выпустить аналог противовирусного лекарства от свиного гриппа «Тамифлю». По мнению клинического фармаколога Юлии Филипповой, швейцарский препарат - «один из самых дорогостоящих препаратов для лечения гриппа и в то же время один из немногих с доказанной эффективностью», сообщают «Известия».

      Министерство образования и науки России (Минобрнауки) хочет выделить на разработку лекарства 33 млн рублей из бюджета. Препарат должен быть создан в форме таблеток или капсул на основе новой соли осельтамивира (такая соль является основой «Тамифлю»). Предполагается, что отечественный аналог повысит эффективность лечения гриппа.

      Средство планируют создать в рамках программы «Фарм-2020». В настоящее время Минобрнауки ищет исполнителя для проведения клинических испытаний.

      По мнению медиков, российское лекарство должно быть намного дешевле. Стоимость «Тамифлю» в российских аптеках – 1100–1300 рублей за 20 таблеток.

      Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что в будущем стоит попробовать вывести отечественную разработку на мировой рынок.

      «Темафлю» стал популярен в период вспышки свиного гриппа в 2009 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала использовать его для лечения. Специалисты указали, что «Тамифлю» сокращает продолжительность симптомов гриппа с 7 дней до 6,3 у взрослых и 5,8 у детей. Более позднее исследования указывали на аналогичное действие традиционного парацетамола.

      16:30, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      83
      0
      #Свиной грипп\n#Минобрнауки\n#лекарства
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