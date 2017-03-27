В России появится аналог лекарства от свиного гриппа

На исследования планируют выделить 33 млн рублей.

Москва. К 2019 году в России хотят выпустить аналог противовирусного лекарства от свиного гриппа «Тамифлю». По мнению клинического фармаколога Юлии Филипповой, швейцарский препарат - «один из самых дорогостоящих препаратов для лечения гриппа и в то же время один из немногих с доказанной эффективностью», сообщают «Известия».

Министерство образования и науки России (Минобрнауки) хочет выделить на разработку лекарства 33 млн рублей из бюджета. Препарат должен быть создан в форме таблеток или капсул на основе новой соли осельтамивира (такая соль является основой «Тамифлю»). Предполагается, что отечественный аналог повысит эффективность лечения гриппа.

Средство планируют создать в рамках программы «Фарм-2020». В настоящее время Минобрнауки ищет исполнителя для проведения клинических испытаний.

По мнению медиков, российское лекарство должно быть намного дешевле. Стоимость «Тамифлю» в российских аптеках – 1100–1300 рублей за 20 таблеток.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что в будущем стоит попробовать вывести отечественную разработку на мировой рынок.

«Темафлю» стал популярен в период вспышки свиного гриппа в 2009 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала использовать его для лечения. Специалисты указали, что «Тамифлю» сокращает продолжительность симптомов гриппа с 7 дней до 6,3 у взрослых и 5,8 у детей. Более позднее исследования указывали на аналогичное действие традиционного парацетамола.